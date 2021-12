Afera mailowa. Dworczyk gorzko o przemyśle zbrojeniowym: "To jakiś kosmos"

- To wprowadziło wszystkich w konsternację, ale i tak zakup Antoni Macierewicz zablokował "bo nie będziemy kupować od prywaciarza". Dopiero późną jesienią jak media zaczęły obśmiewać go, że drony, które zapowiadał to kolejna niespełniona obietnica - na szybko kazał kupić 100 sztuk. Oczywiście "obrońcy prawdziwych polskich produktów" tzn. PGZ doprowadzili do powstania tajnych raportów, które stwierdzały, że Warmety mają problemy z łącznością (można je zakłócić) i Błaszczak wstrzymał kolejne zakupy - pisał dalej Dworczyk.