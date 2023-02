Dwie bójki nad ranem w Berlinie. Polacy w areszcie

Dwie bijatyki w Niemczech. Polacy aresztowani

Pierwsza bijatyka miała miejsce ok. godz. 2 nad ranem. Funkcjonariusz niemieckiej policji wracając do domu po służbie, gdy zauważył, że dwóch mężczyzn bije trzeciego. Policjant wezwał patrol i ruszył na pomoc ofierze ataku. Napastnikami byli dwaj Polacy. Mają po 33 i 43 lata. Trafili do aresztu. Grożą im zarzuty za pobicie i ciężkie uszkodzenie ciała.