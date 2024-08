Duże porozumienie rządu. Tusk pokazał szczegóły

Premier Tusk wyraził swoje oczekiwania wobec tego porozumienia. "Bardzo chcielibyśmy złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie, chcielibyśmy odzyskać maksimum tego, co jest do oddania. Ale efektem końcowym pracy ministrów, którzy to porozumienie podpisują, ma być zestaw propozycji, który uniemożliwi w przyszłości nadużywania władzy, stanowisk, powiązań na rzecz własnych interesów" - powiedział premier.