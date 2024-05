Fundusz Sprawiedliwości pod lupą NIK. Banaś zapowiada

- My jako Najwyższa Izba Kontroli pewnych działań nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Chodzi np. o przelewy finansowe, które miały miejsce. To zrobi Krajowa Administracja Skarbowa. Również, jak wynika z naszej kontroli, istnieje ryzyko występowania działań przestępczych. Ale to już załatwi prokuratura. Ona sprawdzi dokładnie, czy pewne działania można kwalifikować jako działalność przestępczą - powiedział szef NIK.