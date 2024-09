Duże ochłodzenie. IMGW podało temperatury na przyszły tydzień

W niedzielę w ciągu dnia we wschodniej połowie kraju prognozowane jest zachmurzenie małe lub jego całkowity brak. Więcej chmur pojawi się na zachodzie, gdzie możliwe będą także słabe przelotne opady deszczu, a na krańcach zachodnich - słabe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C do 32 st. C. Nieco chłodniej, od 24 st. C do 27 st. C, ponownie będzie na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni i południowy.