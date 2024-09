Pogoda we wrześniu oszaleje. Wiadomo, kiedy 34 stopnie w cieniu

W niedzielę na przeważającym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na południu i południowym wschodzie okresami wzrastające do dużego i miejscami przelotny deszcz, a w Karpatach lokalne burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C, 19 st. C nad morzem, około 24 st. C w centrum i na zachodzie, do 28 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany, przeważnie północno-wschodni i wschodni. W burzach porywy wiatru do 60 km/h.