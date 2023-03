Duński generał bije na alarm: "To jest wezwanie pomocy"

- To jest wołanie o pomoc. Sytuacja jest niezwykle krytyczna, zwłaszcza że brakuje nam żołnierzy jak nigdy dotąd. Jestem w duńskim wojsku od 40 lat i nigdy nie wyglądało to tak źle - powiedział Lyhne dla TV 2, dodając, że od 20 do 25 proc. wszystkich stanowisk w wojsku jest obecnie nieobsadzonych.