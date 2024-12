Trzaskowski uderza w Nawrockiego. "Jak w republice bananowej"

- Nie jest to sprawa, która budzi moje zainteresowanie. To jest sprawa pana posła, która jest częścią debaty publicznej - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, a jego słowa odbiły się szerokim echem w przestrzeni medialnej.

- Pan Romanowski był ministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest historia, która chyba nie zna precedensu w Europie, bo ja nie znam takiej historii, żeby był wiceminister sprawiedliwości, który defrauduje setki milionów złotych, opowiada o tym, że oczywiście jest niewinny, że stanie przed wymiarem sprawiedliwości, po czym ucieka do innego państwa i prosi tam o azyl - kontynuował Trzaskowski.

- Polityczki i politycy PiS-u usprawiedliwiają, mówią, że w ogóle super, fantastycznie. Cieszą się z tego, że Orban, który dzisiaj jest piewcą Putina i jego najbliższym przyjacielem w Europie (…) udziela azylu panu Romanowskiemu i PiS nie widzi w tym żadnego, najmniejszego problemu, tylko go rozgrzeszają. Tak jakby to bohater PiS-owskiej bajki był (...) To jest coś niebywałego. I na to wszystko mój kontrkandydat mówi, że nie ma na ten temat nic do powiedzenia - skomentował Rafał Trzaskowski w Pabianicach.

- No to my się musimy zapytać, co by to oznaczało, gdyby - nie daj Boże - ktoś z PiS-u wygrał wybory prezydenckie. Ułaskawienie? Ułaskawienie dziesiątek, setek kryminalistów, którzy akurat są kolegami PiS-owskimi? - spekulował kandydat KO.