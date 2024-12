"Ten cytat będzie miał długi żywot". Komentują słowa Nawrockiego

- Co pan uważa o sprawie posła Marcina Romanowskiego i jego azylu na Węgrzech? - zapytał dziennikarz PAP.

- O sprawie posła Marcina Romanowskiego nie uważam nic. Nie jest to sprawa, która budzi moje zainteresowanie. To jest sprawa pana posła, która jest częścią debaty publicznej - odpowiedział Karol Nawrocki.

"Opinia publiczna od wczoraj żyje głównie sprawą Marcina Romanowskiego, tymczasem Karol Nawrocki o sprawie 'nie uważa nic' i nie budzi to jego zainteresowania. Rozumiem, że politycznie środowisku PiS lepiej się dystansować niż solidaryzować z Romanowskim, ale chyba mogli to ograć lepiej" - skomentował Tomasz Żółciak z money.pl.

"'Nie uważam nic'. To powinno być hasło wyborcze Karola Nawrockiego" - napisał z kolei Marek Migalski, były poseł PiS, a potem KO.

W podobnym tonie wypowiedziała się dziennikarka, Dominika Długosz. "'Nie uważam o tym nic' to jest właściwie bardzo dobre hasło na resztę kampanii. I jakie prawdziwe" - stwierdziła.

"'Nie uważam o tym nic' to przewspaniała sentencja do opisu konta na Twitterze" - to z kolei opinia redaktora naczelnego oko.press Michała Danielewskiego.