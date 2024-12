Szef KGP ujawnia. Wiadomo, od kiedy Romanowski jest na Węgrzech

- Nie mieliśmy takiego polecenia, nie mogliśmy też wiedzieć, jaka będzie decyzja sądu , w związku z czym nasze działania, jeżeli chodzi o zainteresowanie panem posłem mogły być bezprawne i wtedy wszyscy by nam zarzucali ich bezprawność - przekazał policjant.

Na pytanie o to, od kiedy Marcin Romanowski był na Węgrzech , nadinsp. Marek Boroń przekazał: - Na pewno był już tam przed decyzją sądu, przed 9 grudnia.

Jak dodał chwilę potem: - Wystąpiliśmy do prokuratury o wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania z uwagi na to, że wiedzieliśmy podczas naszej pracy operacyjnej, że pan poseł jest już poza granicami kraju.

Romanowski problemem w kampanii PiS. "To będzie wracać"

Komendant główny policji dopytywany o to, czy lepiej, żeby ENA był wystawiony wcześniej niż w czwartek, powiedział: - To nie ma znaczenia, bo i tak był już na Węgrzech.

Na wcześniejsze pytanie o to, czy można było zrobić coś więcej w sprawie Romanowskiego, policjant przekazał: - Zrobiliśmy wszystko, co do nas należało.