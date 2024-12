Ukradli choinkę lasu. Wpadli wioząc drzewko na dachu

We wtorek, 17 grudnia, policjanci oraz strażnicy leśni podczas wspólnego patrolu w okolicach Gryżyny, zatrzymali 17-latka i 18-latka z gminy Kościan.

Przypominamy, że kradzież drzewa z lasu, którego wartość przekracza 800 złotych, jest przestępstwem i grozi za to kara do 5 lat więzienia. Zatrzymanie sprawcy kradzieży z drzewkiem o mniejszej wartości może skończyć się mandatem, bądź skierowaniem sprawy do sądu, gdzie kara może być o wiele surowsza.