"Duma i Nowoczesność" dziękuje za reklamę w telewizji. Tak zareagowali internauci

"Duma i Nowoczesność" odniosła się do wstrząsającego reportażu o polskich neonazistach, w którym główną postacią był właśnie prezes stowarzyszenia Mateusz S. (pseudonim Sitas). Organizacja postanowiła odpowiedzieć "żartobliwym" wpisem na Facebooku.

"W końcu dotarliśmy do szerszej publiczności. Zdecydowana większość ludzi potrafi oddzielić to co robi DiN od 7 lat, od tego, co robi Przewodniczący DiN prywatnie" - czytamy na Facebooku.