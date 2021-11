Prezydent przyjmie trzecią dawkę? Andrzej Duda podjął decyzję

Głowa państwa w "Gościu Wiadomości" odniosła się do kwestii kryzysu na granicy, co było jednym z tematów spotkania. - Przez kilka godzin prowadziliśmy poważne rozmowy. (...) Sformułowaliśmy wspólnie ważne deklaracje w obronie Polski, pokazaliśmy, kto jest za to odpowiedzialny, że reżim białoruski pcha tych ludzi na granicę. Cieszę się z tych głosów i gotowości wysłania wsparcia - podkreślał Duda.