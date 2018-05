Duda skończył 46 lat. Joanna Schmidt zaliczyła wpadkę, składając życzenia

Andrzej Duda 16 maja świętował swoje 46. urodziny. Wiele osób składało prezydentowi życzenia ale wyjątkowo "oryginalne" były te posłanki Joanny Schmidt. Usunęła i poprawiła już swój wpis ale w sieci nic nie ginie.

"Szanowny Panie Prezydencie, zamiast 100 lat życzę Panu tylko tych dwóch, które pozostały do końca kadencji” - napisała. Pod życzeniami szybko pojawiła się lawina krytyki. "Żeby nawet zwyczajowych życzeń urodzinowych nie potrafić złożyć w kulturalny, normalny sposób, to jest naprawdę PORAŻKA! Wstyd!" - brzmi jeden z komentarzy. Post jest już usunięty, ale oczywiście zostały zrzuty ekranu.

Andrzej Duda skończył 46 lat. Zaskakujące słowa jego ojca

- Życzę mu wytrwałości, realizacji postawionych celów, likwidacji wszelkich nierówności społecznych, rozwiązania problemu osób niepełnosprawnych. Wszelkich problemów dotyczących sfery społecznej, bo to obecnie w Polsce najważniejsza sprawa – mówił Wirtualnej Polsce profesor Jan Tadeusz Duda, ojciec prezydenta. – A wygrania wyborów w 2020 roku i drugiej kadencji w Pałacu Prezydenckim? – dopytujemy. – W kwestii planów dotyczących politycznej przyszłości syna nie chciałbym się wypowiadać. Najważniejsze, żeby wytrwał do końca tej kadencji i spełnił to, co sobie zamierzył – dodaje profesor Duda.