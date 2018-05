Andrzej Duda kończy dziś 46 lat. Zaskakujące słowa jego ojca

Dzisiaj prezydent Polski Andrzej Duda kończy 46 lat. Hucznych urodzin jednak nie będzie, bowiem para prezydencka przebywa w USA. Czego życzy mu jego ojciec? Słowa na temat przyszłości politycznej głowy państwa mocno zaskakują...

- Życzę mu wytrwałości, realizacji postawionych celów, likwidacji wszelkich nierówności społecznych, rozwiązania problemu osób niepełnosprawnych. Wszelkich problemów dotyczących sfery społecznej, bo to obecnie w Polsce najważniejsza sprawa – mówi Wirtualnej Polsce profesor Jan Tadeusz Duda, ojciec prezydenta. – A wygrania wyborów w 2020 roku i drugiej kadencji w Pałacu Prezydenckim? – dopytujemy. – W kwestii planów dotyczących politycznej przyszłości syna nie chciałbym się wypowiadać. Najważniejsze, żeby wytrwał do końca tej kadencji i spełnił to, co sobie zamierzył – dodaje profesor Duda.