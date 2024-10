Duda o zakończeniu kadencji. Powiedział, co może robić

W połowie października, w trakcie orędzia prezydenta w Sejmie, Kaczyński głośno oklaskiwał Andrzeja Dudę. Następnie chwalił go, że powiedział prawdę o sytuacji w Polsce, i pytany przez dziennikarzy stwierdził, że jest gotów spotkać się z prezydentem.

Duda pytany w Radiu Zet, czy zadzwoni do Kaczyńskiego i zaprosi go na spotkanie, odparł, że zawsze jest gotów do rozmowy, jeśli będzie taka państwowa potrzeba.