Duda ostrzega przed Rosją. "Żarłoczny imperializm"

Prezydent wyraził swoje przekonanie, że rosyjski imperializm znowu się odrodził. - Nie ma znaczenia, jak nazywamy ten imperializm, ważne jest to, jak bardzo jest on żarłoczny - powiedział. Dodał, że jeśli Rosji udałoby się zwyciężyć na Ukrainie i zrealizować tam swoje cele, to następnie mogłaby zaatakować inne kraje.