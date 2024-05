Polacy nie chcą bronić Polski? Szokujące deklaracje

W kontekście ewentualnej inwazji Rosji na Polskę, badani byli podzieleni co do swojego potencjalnego zaangażowania. Więcej niż dwie piąte respondentów (44 proc.) zadeklarowało, że w jakiś sposób wspierałoby obronę kraju, czy to poprzez bezpośredni udział w walkach (14 proc.), czy też poprzez wsparcie na tyłach frontu, np. poprzez udział w akcjach pomocowych (30 proc.).