Następca Szojgu zabrał głos. Wskazał główny cel wojny

Pod koniec kwietnia został aresztowany wiceminister obrony Timur Iwanow. Podejrzewa się go o przyjęcie łapówki w szczególnie dużej wysokości, za co grozi mu 15 lat pozbawienia wolności. We wtorek poinformowano, że za korupcję został aresztowany również inny wysoki rangą przedstawiciel resortu, odpowiadający za zasoby ludzkie Jurij Kuzniecow. Według agencji Reutera do tej pory zatrzymano w związku ze skandalem korupcyjnym w resorcie co najmniej pięć osób.