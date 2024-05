Zmiana na szczytach władz w Rosji. "Bardziej efektywny, groźniejszy dla nas"

Jak mówi, "nie może nam zabraknąć też determinacji i to prowadzi do wniosku, że my także musimy mieć elementy gospodarki wojennej". - Można powiedzieć, że już je mamy przez kryzys energetyczny. Zmieniliśmy logikę działania, ale to dopiero początek. Sprawy bezpieczeństwa wchodzą do naszego życia codziennego - dodaje.