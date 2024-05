Degradacja Szojgu. Światowe media o niespodziewanej decyzji dyktatora

Władimir Putin po 12 latach usunął ze stanowiska szefa MON Sergieja Szojgu, którego zastąpi cywil Andriej Biełousow. "Rosyjski prezydent jest niezadowolony ze sposobu, w jaki potraktowano jego dwuletnią inwazję na Ukrainę" - pisze "Financial Times". "Putin, mianując ekonomistę, milcząco potwierdził znaczenie potęgi przemysłowej dla każdego zwycięstwa militarnego" - dodaje "The New York Times".