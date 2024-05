Cywil pokieruje machiną wojenną Putina. "Wszystko dla zwycięstwa"

- Dobrze zna sytuację na farmie, więc jego cywilnym kolegom trudno będzie cokolwiek przed nim ukryć. Wszystko, co złe, nowy Minister Obrony Narodowej wprowadzi w życie. Putin oczywiście mógł mianować Biełousowa na stanowisko premiera i od razu zorganizowałby dla niego tę gospodarkę mobilizacyjną, ale Putin, jak się wydaje, nie jest gotowy na tak radykalną reorganizację wszystkiego. (...) Putin zastrzegł sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji dla siebie i dlatego nigdy nie mianował Biełousowa przewodniczącym rządu - powiedział w rozmowie z kanałem Brief Gallyamov.