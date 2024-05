Wskazał go prezydent Rosji. "Dobry żołnierz Putina"

Andriej Biełousow ministrem obrony. Tego chce Władimir Putin

Biełousow, urodzony w 1959 roku, to naukowiec, ekonomista i polityk. Jak wskazuje "The Insider", swoją karierę rozpoczął jako prognostyk i analityk. Był doradą premierów Jewgienija Primakowa, Siergieja Stiepaszyna, Michaiła Kasjanowa i Michaiła Fradkowa. Od maja 2012 roku do czerwca 2013 roku był ministrem rozwoju gospodarczego i handlu w rządzie Dmitrija Miedwiediewa. Następnie do stycznia 2020 roku pełnił funkcję doradcy prezydenta Władimira Putina w zakresie spraw gospodarczych.