Duda odpowiada na groźby nuklearne Putina. "W USA też są przyciski"

Duda zareagował na groźby Putina

- W Stanach Zjednoczonych też są przyciski odpalające rakiety z ładunkami nuklearnymi. Stany Zjednoczone są wielką potęgą nuklearną, największą na świecie potęga militarną i to, że Stany Zjednoczone traktują tę groźbę rosyjską poważnie, to jest także i groźba i dla Rosji. Jeżeli Rosja przełamie wszystkie tabu i wobec państwa, które nie posiada broni nuklearnej i prowadzi dzisiaj obronę swojego terytorium, stosując wyłącznie konwencjonalne uzbrojenie, jeżeli nawet taktyczna broń nuklearna zostanie wobec tego państwa (Ukrainy - przyp. red ) użyta to Rosja może się spodziewać odpowiedzi - podkreślił polski przywódca.