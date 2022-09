Andrzej Duda: Władimir Putin popełnił błąd

Na antenie TVP Info poruszono również wątek reparacji wojennych, których Polska domaga się od Niemiec. - Uważam, że skoro jest szkoda, to powinna zostać naprawiona. (...) Dziwią mnie jakieś głosy oburzenia, bo chyba to jest normalne, że jeśli ktoś coś komu zniszczył, to powinien to naprawić. (...) Być może niektórym wydaje się, że ten temat został zamknięty, więc grzecznie informuję, że nie został zamknięty. Trzeba dochodzić tego, co nam się obiektywnie należy - podkreślił prezydent.