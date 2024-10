Prezydent Duda obraził prof. Strzembosza. Sędzia odpowiedział

Były prezes Sądu Najwyższego przypomniał również, że Andrzej Kryże, który również był sędzią w czasach stanu wojennego, był zastępcą Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości. - Nikomu to nie przeszkadzało, rządził całym ministerstwem. Przecież wiadomo, kto to był. Facet, który zrobił karierę w stanie wojennym (...). I taka kreatura była najważniejszą osobą w Ministerstwie, bo Zbigniew Ziobro zajmował się wyłącznie prokuraturą i co? I to przecież nikomu nie przeszkadzało - powiedział prof. Strzembosz.