Jacek Kurski z nową funkcją w PiS. Przejmie struktury w ważnym okręgu

Głosy z PiS: Jacek Kurski chce się włączyć w kampanię

Gdańsk to miejsce szczególne dla każdej formacji. Kurski rodzinnie jest z tym miejscem związany. Jako szef partyjnych struktur to właśnie w tym okręgu będzie odpowiedzialny za organizację spotkań i działanie struktur. W kampanii prezydenckiej będzie to szczególnie istotne, choć PiS nigdy nie miało tu dobrych notowań. - Gdańsk to matecznik Platformy. Ale to tym bardziej będzie pchało "Kurę" do walki - mówi nam polityk PiS.