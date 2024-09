Padło pytanie o spotkanie z Trumpem. Duda odpowiada

Spekulowano, co mogło doprowadzić do zmiany planów Trumpa. Najczęściej pojawia się wersja o bezpieczeństwie - na byłego prezydenta były już dwie próby zamachu. Z kolei rejon Doylestown, gdzie odbywały się ceremonie, był trudny do zabezpieczenia i służby miały obawy, że nie zdążą się przygotować.