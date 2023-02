Duda nie gryzł się w język. Jasny sygnał dla Rosji Putina

- Spotkamy się w wyjątkowym miejscu, przy Zamku Królewskim, świetności Polski Obojga Narodów. W zamku, w którym uchwalono Konstytucję 3 maja. Symbolu, który został zniszczony, spalony pod niemiecką okupacją. A potem, kiedy byliśmy w sowieckiej strefie wpływów, odbudowywany wysiłkiem całego narodu, by stać się symbolem odradzającej się Polski. Mówię o tym, bo dziś patrzymy na płonącą Ukrainę, słyszymy straszliwe wieści o rosyjskim terrorze. Widzimy zburzone osiedla mieszkaniowe, jak w II wojnie światowej. To coś, co miało się w Europie nie powtórzyć - nie ma na to naszej zgody, nie ma zgody wolnego świata - mówił Andrzej Duda.