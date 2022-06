Andrzej Duda: konieczne jest, by Ukraina odzyskała kontrolę nad całością swojego uznawanego terytorium

Zmusić Rosję do przestrzegania prawa

– Przywrócić prymat prawa międzynarodowego, czyli uczynić wszystko, co możliwe, żeby zmusić Rosję, która dzisiaj jest agresorem napastnikiem do tego, aby przestrzegała prawa międzynarodowego. Co to znaczy? To znaczy po pierwsze przerwanie działań wojennych, po drugie – powrót Ukrainy do pełnej kontroli nad terytorium Ukrainy międzynarodowo uznanym – podkreślił prezydent.