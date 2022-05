Andrzej Duda: Rosja zrzuciła maskę

- Dziś, kiedy Rosja łamie brutalnie zasady prawa międzynarodowego, morduje w sposób okrutny ludzi w Ukrainie, niszczy rodziny, to nagle słyszymy, że trzeba dać Putinowi zachować twarz. Na jakiej zasadzie? To jest człowiek, który powinien odpowiedzieć karnie za to, co się dzieje - wskazał Andrzej Duda, zaznaczając, że "trudno mu zrozumieć głosy", które płyną z Europy.