Drwiny z Zalewskiej. "Mule w Brukseli" i "dream team" z Kempą

Start minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej w wyborach do PE to ucieczka do Brukseli - twierdzi Tomasz Siemoniak. Wiceprzewodniczący PO zapowiedział wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN.

Szefowa MEN Anna Zalewska (Agencja Gazeta, Fot: Krzysztof Ćwik)

Siemoniak ocenił w rozmowie z Radiem Zet, że Anna Zalewska stara się o mandat europosła, bo "nie chce patrzeć jako minister, co będzie działo się we wrześniu przy kumulacji roczników".

- Pierwszego września powinna stać pod szkołą i patrzeć w oczy rodziców, dzieci i nauczycieli. Nie jeść mule w Brukseli - powiedział Tomasz Siemoniak. Dodał, że opozycja ma już gotowy wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN.

Jego zdaniem rząd PiS nie jest w stanie przekonać nauczycieli, zaledwie "odkręcając złe rzeczy wprowadzone przez Zalewską".

Polityk PO ocenił, że obóz rządzący stara się teraz nie eksponować w mediach minister edukacji.

- Nie dziwię się zresztą, że ją się chowa. Jest postacią tak skompromitowaną, że sam jej widok już ludzi, a zwłaszcza nauczycieli, irytuje. Odwoływane są jej spotkania - mówił.

Siemoniak nie zgodził się z opinią, że szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz działa "na zlecenie" opozycji. - Nie jest nam na rękę chaos ani zamieszanie - przekonywał gość Beaty Lubeckiej, przypominając, że strajk poparła większość nauczycieli.

Drwiny także z Kempy

Wiceszef PO skomentował też przewidywania, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego lepszy wynik od Anny Zalewskiej na liście PiS na Dolnym Śląsku może osiągnąć minister Beata Kempa.

- Tam jest "dream team" rzeczywiście taki PiS-owski. Myślę, że na Dolnym Śląsku PiS poniesie dotkliwą porażkę, bo wszystkie te osoby źle się kojarzą - komentował.

Źródło: Radio Zet

