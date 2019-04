Sposób na strajk nauczycieli? MEN może wykorzystać Państwową Inspekcję Pracy

Strajk nauczycieli w wielu placówkach może nieść za sobą poważne konsekwencje dla dyrektorów placówek, a także dla samych nauczycieli. Powód? Nie wszyscy dyrektorzy zgłosili do Państwowej Inspekcji Pracy fakt sporu zbiorowego z pracownikami. Resort edukacji może to wykorzystać.

O niedopełnieniu wymogu przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez wielu dyrektorów szkół informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Według ZNP za udziałem w strajku opowiedziało się ok. 80 proc. szkół i przedszkoli, a według resortu - tylko 58,7 proc. Z kolei według danych Państwowej Inspekcji Pracy zaledwie 42,7 proc. dyrektorów powiadomiło o protestach okręgowe inspekcje.

- Kilka tysięcy dyrektorów nie zgłosiło do okręgowych inspekcji pracy, że są w sporze z pracownikami. A to jest naruszenie przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez niedopełnienie obowiązków, za co grozi kara grzywny i ograniczenia wolności. Na naszą prośbę inspekcje pracy ogłosiły szczegółowe kontrole - poinformowała "DGP" osoba z otoczenia szefowej MEN Anny Zalewskiej.