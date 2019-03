Ryszard Terlecki o ZNP. "Reprezentacja opozycji politycznej"

Rząd nie może się porozumieć ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. PiS twierdzi, że nauczyciele dostali już podwyżki i zapewnia, że będzie ich nawet więcej. Ryszard Terlecki podczas dyskusji na ten temat powiedział wprost, co sądzi o związkowcach.

- 1000 zł podwyżki na raz rząd nie jest w stanie wysupłać, ale podwyżki rozmaite już były, rozmaite propozycje dla nauczycieli się pojawiają - zapewniał we wtorek w Sejmie Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że liczy na zdrowy rozsądek członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

- Myślę, że oceniając nastroje społeczne i stosunek obywateli do proponowanego strajku, też będą skłonni do poważnych rozmów - uznał I dodał, że jego zdaniem ZNP to "reprezentacja opozycji politycznej".