Drugi dzień obrad Sejmu. Posłowie murze na granicy, Funduszu Patriotycznym i LGBT

W czasie debaty w Sejmie nad projektem ustawy "Stop LGBT" poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji zażądał od marszałka Czarzastego zdjęcia tęczowej flagi ze stołu prezydialnego. Z kolei politycy opozycji, zwrócili się tyłem do przemawiającego z mównicy wnioskodawcy z ramienia Kai Godek, na co zwrócił uwagę marszałek Ryszard Terlecki. - Odwróciliście się tyłem do parlamentu - powiedział polityk PiS.