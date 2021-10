Ustawa Godek w Sejmie. "Najbardziej obrzydliwe wystąpienie"

- A któż to chce dziś wolności słowa? Koledzy z lewej strony sali. Co wam się stało? Nie cieszyliście się, jak Januszowi Korwin-Mikkemu wlepiano kary w Parlamencie Europejskim? A wasz ulubieniec w ratuszu w Warszawie nie chce zakazać pewnego marszu? Wy nie szanujecie innych poglądów i postaw. Bujać to my, a nie nas panowie szlachta - mówił dalej Dobromir Sośnierz.