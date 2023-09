Drony Kremla nad krajem NATO? Wysłano alerty o zagrożeniu

Ministerstwo Obrony Rumunii poinformowało również o kolejnym ataku dronów na cele w Ukrainie. W związku z tym, w przygranicznych regionach Rumunii, szczególnie tam, gdzie Dunaj wpada do Morza Czarnego, do mieszkańców rozsyłane były alerty o możliwym zagrożeniu. Szczególnie dotyczyło to powiatów Tulcza i Gałacz.