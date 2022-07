Dron Leleka-100 w akcji. Rosjanie próbowali uciekać, byli bez szans

Drony Leleka-100 to potężne wsparcie dla ukraińskiej armii. Pozwalają szybko uzyskać niezbędne informacje i pomagają w celnych uderzeniach artylerii w wojska rosyjskie. Tak było i w tym przypadku. Celem stał się m.in. rosyjski pojazd. Ukraińcy z Aerorozvidki, jednostki, która specjalizuje się w powietrznym i bojowym wykorzystaniu dronów, opublikowali nagranie z wykorzystaniem swoich bezzałogowców. Dzięki wzorowej współpracy - artyleria skutecznie uderzyła w rosyjski sprzęt. Dron nagrał moment ataku i eksplozję. Rosjanie byli bez szans. Leleka-100 to ukraiński system obejmujący naziemną stację i dwa drony. Sprzęt uznawany jest za jeden z najlepszych dronów rozpoznawczych ukraińskiej armii. Jego prędkość maksymalna wynosi 140 km/h. Zasięg drona to nawet 100 km, ale wykorzystuje się go na obszarze do ok. 50 km. Bezzałogowiec wyposażono w system kamer przystosowanych do pracy w każdych warunkach i o każdej porze, także przy zakłóceniach GPS. Maszyna produkowana jest przez ukraińską firmę. Jeden zestaw Leleka-100 kosztuje ok. 48 tys. dolarów. W sieci trwają liczne zbiórki, które wspomagają wyposażenie ukraińskiej armii w ten sprzęt.