Drogocenna woda. Rząd okłamał Polaków [OPINIA]

W grę wchodziłby wariant państwowych dopłat, tak jak państwo postanowiło dopłacać do prądu czy gazu - ale też nie jest to model optymalny i sensowny na dłuższą metę, bo nie o to przecież chodzi, byśmy płacili podatki, a potem część tych podatków była przeznaczana na pokrywanie części opłat za wodę.