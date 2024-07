Bramki na autostradzie A1 otwarte w weekendy. Jeden warunek

W każdy weekend, gdy czas oczekiwania na bramkach na autostradzie A1 na odcinku Toruń-Gdańsk zbliży się do 25 minut, będą one otwierane dla kierowców - zapowiada Dariusz Klimczak. Szef MI ocenił, że taka decyzja przyczyni się też do zmniejszenia zagrożeń w ruchu drogowym.