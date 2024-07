Zełenski ostro odpowiedział Orbanowi. Mówił o "wycieczce do stolicy wojny"

Zełenski o szczycie pokojowym

Prezydent Ukrainy podczas swojego wystąpienia poinformował, że Ukraina przygotowuje się do drugiego szczytu pokojowego, który poprzedzą prace grup roboczych. Będą one zajmowały się m.in. bezpieczeństwem energetycznym, żywnościowym, sprawami humanitarnymi w tym uwolnieniem więźniów i powrotem deportowanych. Zełenski chce, by w rozmowach wstępnie planowanych na listopad udział wzięli przedstawiciele Rosji, co sygnalizował w ostatnich dniach. - Bardzo ważne jest dla nas przedstawienie planu zakończenia wojny, który uzyska poparcie większości świata - stwierdził pod koniec czerwca.