"Tam już nic nie zostało". Horror u rolników trwał równo 15 minut

- To tragedia. Uprawiam 150 hektarów zbóż. Ocalało 20. Reszta to są uprawy wgniecione w ziemię. Nie ma nic po horyzont. To tak, jakby miastowy pracował cały rok i nie dostał wypłaty - relacjonuje Wirtualnej Polsce Wawrzyło. Rolnik na Facebooku opublikował nagranie dokumentujące zniszczenia.