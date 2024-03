Początek końca protestów? Siekierski komentuje

- Myślę, że to jest początek końca (protestów -przyp.red). Było dużo protestów, protesty są dopuszczalna forma demokracji, przy protestach był dialog, były rozmowy. Te protesty w większości charakter spokojny, wyważony (...). Są ważne rzeczy zapisane i myślę, że one posuwają rozwiązania do przodu i ja osobiście bardzo się cieszę z tych ustaleń (w Jasionce - przyp.red), bo one są zgodne z intencjami rolników, ale także są pewną odpowiedzią resortu - mówił minister rolnictwa Czesław Siekierski w TVP Info.