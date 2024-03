Kryminalni pod domem prezydenta Wrocławia. Powodem protest rolników

Dlaczego przy zabezpieczaniu banerów musiała brać udział policja kryminalna? - To normalna procedura - tłumaczyła portalowi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. - Umieszczenie banerów na czyimś ogrodzeniu to wykroczenie, a baner jest w takiej sytuacji głównym dowodem. Musi zostać w odpowiedni sposób zabezpieczony. Takim zabezpieczeniem zawsze zajmuje się policja kryminalna, a nie patrol interweniujący na miejscu - wyjaśniała dalej Aleksandra Freus.