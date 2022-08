Tam już jest wysyp. Kiedy Polacy ruszą na grzyby?

We Włoszech i Rumunii wysyp grzybów

Grzyby obrodziły w lasach we Włoszech. Do koszyków zbieraczy trafiły już pierwsze borowiki. Uznano to za bardzo dobrą wiadomość po tygodniach dotkliwej suszy i pojawieniu się w ostatnich dniach długo oczekiwanych opadów deszczu.