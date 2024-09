Dramatyczne sceny Połtawie. Ludzie nie zdążyli zejść do schronów

"Był alarm, minęła minuta i od razu nastąpiła jedna lub dwie eksplozje"

Dramatyczne chwile w rozmowie z ukraińską telewizją Suspilne relacjonowali lokalni mieszkańcy. Dziennikarzom powiedzieli, że słyszeli dwie eksplozje. - Szkło w oknach zostało całkowicie rozbite, lodówka była odwrócona do góry nogami. Wewnątrz wszystko, co stało, leży. Dopiero teraz zaczynam zdawać sobie sprawę, co mogło się wydarzyć - powiedział jeden z mieszkańców dzielnicy, gdzie doszło do ataku.