"Dramatyczna sytuacja". Niepokojące słowa Sikorskiego o Ukrainie

Radosław Sikorski odniósł się do ostatniego przemówienia Joe Bidena. Amerykański prezydent powiedział, że "Ukraina ma problem z bronieniem się przed naprawdę brutalnym atakiem Rosji". - Zegar tyka co tydzień - zaznaczył. Przywódca USA zaapelował, by senatorowie poparli ustawę, w której zapisanej są środki pomocowe dla Ukrainy.