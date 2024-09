Dramat w Kłodzku. "Mieli świadomość, że to może się powtórzyć"

Woda niestety wdarła się do miasta. Na zdjęciach publikowanych w internecie widać, że budynki są zalane do wysokości parteru. - W tych budynkach w dolnej części Kłodzka, te partery to przeważnie prowadzona działalność gospodarcza. To są usługi, gastronomia, powstało troszeczkę takich małych hotelików. One po powodzi dźwignęły się de facto kilka lat temu, dlatego ten dramat jest tak okrutny dla mieszkańców, bo im po latach czekania udało się to wszystko w końcu dźwignąć - opowiada nam Zdrojewski.