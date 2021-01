Dramat w Hiszpanii. 7 osób nie żyje, tysiące ma połamane kończyny

Dramatyczna sytuacja w Hiszpanii. Śnieżyca “Filomena” doprowadziła do śmierci co najmniej siedmiu osób. We wtorek potwierdzono zgon dwóch osób w Barcelonie. Tysiące osób ma połamane kończyny.

Share

Ogromne problemy w Hiszpanii Źródło: PAP