Hiszpania. Polka mieszkająca w Madrycie opisuje sparaliżowane miasto. "Wszystko całkowicie zasypane"

Agnieszka Wąsowicz wraz z mężem i dziećmi przeprowadziła się do Madrytu przed świętami Bożego Narodzenia. Wcześniej rodzina mieszkała na Kostaryce. - Zabraliśmy zaledwie kilka walizek, reszta płynie w kontenerze. Kompletnie nie byliśmy przygotowani na to, co się tu dzieje. Przeżyliśmy szok - opowiada Polka.

- W czwartek zaczęło sypać. Hiszpanie już szykowali się do pracy z domu, słysząc ostrzeżenia pogodowe. Informowano nas też, że mogą być trudności w przemieszczaniu się. Wydawało mi się to wtedy przesadzone, nie umiałam sobie wyobrazić, że może spaść aż tyle śniegu. Tego dnia już trochę padało, ale jeszcze bez problemu wróciłam samochodem do domu - opowiada Agnieszka Wąsowicz.

Hiszpania. Pierwszy śnieg. I pierwsza radość

Atak zimy w Hiszpanii. Znikają produkty w sklepach

I podsumowuje: - Wszystko wygląda oczywiście malowniczo, gruby śnieg, czyściutki, nie ma aut, to plucha się nie robi. Jednak przerażające jest to, że miasto jest naprawdę sparaliżowane. Nie ma szans na dojazd do pracy. Ale najgorsze jest to, że karetki nie są w stanie dojeżdżać do pacjentów. Dopóki nie będziemy pilnie potrzebować lekarza czy wyjazdu do szpitala, nie martwię się. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Musimy to wszystko przeczekać - mówi WP mieszkająca w Madrycie Polka.